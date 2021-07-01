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بعد تطبيقه اليوم.. مدير برنامج «الفحص المهني» يوضح آلية اختبار العمالة (فيديو)

بعد تطبيقه اليوم.. مدير برنامج «الفحص المهني» يوضح آلية اختبار العمالة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

 أوضح مدير برنامج الفحص المهني المهندس سعد العقيل أن الفحص المهني للعمالة في السوق المحلي، الذي بدأت أولى مراحله اليوم، يستهدف فحص المهنيين في 1099 مجالاً حرفياً.

 وقال العقيل، في مداخلة على قناة “العربية”، إن البرنامج بدأ اليوم بمهنتي الكهرباء والسباكة والمهن التي تندرج تحتهما.

 وأبان أن الاختبار يتكون من عملي ونظري في مجال تخصص العامل، مبيناً أن كل عامل يُمنح 3 محاولات لاجتياز الاختبار.

 وحول آلية الاختبارات، أشار إلى أنها تنقسم إلى قسمين، 80% للتأكد من جودة العامل وتأديته لهذه المهنة، و20% للصحة والسلامة المهنية، للتأكد من أن العامل ملم بالسلامة المهنية تقليلاً للخسائر المادية والمعنوية.

 وأضاف العقيل أن الفحص المهني يستهدف اختبار 1.7 مليون عامل، مؤكدا أن البرنامج يأمل أن ينتهي بحلول عام 2023 من المسار الداخلي لاختبار المهن.

 يُذكر أن البرنامج يعمل في مسارين، الأول يهدف لفحص العمالة المهنية في دولهم قبل وصولهم بالتعاون مع مراكز فحص دولية، والثاني فحص العمالة المهنية الموجودة حاليا في المملكة بالتعاون مع مراكز فحص محلية.

 

 

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