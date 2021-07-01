توقعات طقس الغد.. أجواء حارة وسحب رعدية ورياح نشطة 8 مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الجمعة بمشيئة الله، أن يكون الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق المدينة المنورة، والرياض، والقصيم والحدود الشمالية.

كما توقع المركز، أن تكون الفرصة مهيأة لتشكل خلايا من السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات عسير، تمتد الى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة، فيما تتأثر سواحل جيزان، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة برياح نشطة تتسبب في إثارة الأتربة والغبار، ما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا، فتسجل حفر الباطن أعلى درجة حرارة بـ 49 درجة مئوية، فيما تسجل السودة 16 درجة كأقل درجة حرارة، بمشيئة الله.