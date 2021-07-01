الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

وزير الصحة: لقاح كورونا سيجعل هذا الفيروس من الماضي بإذن الله

وزير الصحة: لقاح كورونا سيجعل هذا الفيروس من الماضي بإذن الله
0

تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الخميس، على أهمية تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا للوقاية من الفيروس.

وقال الربيعة، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “لولا الله ثم اللقاحات لما اختفت عدة أمراض من العالم كانت سبباً في وفاة الملايين”.

وأضاف وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة “لقاح كورونا سيجعل هذا الفيروس من الماضي بإذن الله”.

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الصحة عن تسجيل (1534) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (1487) حالة.

كما تم تسجيل (13) حالة وفاة جديدة، وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى (489126) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (469120) حالة.

 

مواد ذات صلة

«الصحة»: الجرعات المعطاة من لقاح «كورونا» تقترب من 18 مليون جرعة

«الصحة»: الجرعات المعطاة من لقاح «كورونا» تقترب من 18 مليون جرعة

جهود حثيثة من «الصحة» للقضاء على «كورونا».. والتزام المواطن والمقيم كلمة السر (فيديو)

جهود حثيثة من «الصحة» للقضاء على «كورونا».. والتزام المواطن والمقيم كلمة السر (فيديو)

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 1534 إصابة و13 وفاة و1487 حالة تعافي

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 1534 إصابة و13 وفاة و1487 حالة تعافي

«استشارية» تنصح الآباء والأمهات بتسجيل أبنائهم لتلقي لقاح «كورونا».. لهذا السبب

«استشارية» تنصح الآباء والأمهات بتسجيل أبنائهم لتلقي لقاح «كورونا».. لهذا السبب

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>