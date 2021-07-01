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القبض على مواطِنَين أتلفا 4 أجهزة صرف آلي أثناء محاولة سرقتها بالرياض

القبض على مواطِنَين أتلفا 4 أجهزة صرف آلي أثناء محاولة سرقتها بالرياض
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة الرياض، أنه تم القبض على مواطِنَين أتلفا (4) أجهزة صرف آلي أثناء محاولتهما سرقة ما تحويه من مبالغ مالية.

وفي التفاصيل، صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنَين في العقد الثالث من العمر، أتلفا (4) أجهزة صرف آلي لبنوك في مدينة الرياض، وذلك أثناء محاولتهما فتح صناديق الأوراق النقدية لسرقة ما تحويه من مبالغ مالية.

وأضاف متحدث شرطة الرياض الرائد خالد الكريديس أنه جرى إيقافهما واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وأُحيلا إلى النيابة العامة.

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