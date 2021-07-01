الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

شاهد.. إطلالة جميلة على سد ضبوعي في أبها

0

تواصل – سعود العريدي:

يحرص كثير من المتنزهين الذين يزورون أبها على زيارة “سد ضبوعي” الذي يتميز بوفرة مياهه وكذلك تحيط به الكثير من الأشجار والجبال التي تشكل منظراً جميلاً يسر الناظرين من الزوار والسائحين.

ويتميز سد ضبوعي بوفرة مياهه على مدار العام، ويوجد العديد من المتنزهات المطلة على سد ضبوعي يرتادها الكثير من الزوار، وبالقرب منه أيضا منتزه “المطل الريفي”، الذي يتميز بإطلالة جميلة وخدمات مميزة وغيره من المتنزهات الأخرى.

• سد ضبوعي في سطور

يذكر أن سد ضبوعي هو سد خرساني في المملكة العربية السعودية افتتح في عام 1403 هـ ويقع في محافظة أبها التابعة لمنطقة عسير. الغرض الرئيسي من السد هو استعاضة الآبار الجوفية في المنطقة.

ويقع سد ضبوعي بمركز طبب شمال غرب مدينة أبها بمنطقة عسير، والذي يبعد عن مدينة أبها ما يقارب 20 كم تقريباً.

• إنشاء سد ضبوعي

أنشئ سد ضبوعي سنة 1403 هــ من أجل استعاضة مياه الآبار الجوفية وتوفير مياه الشرب لسكان المنطقة والاستفادة من موارد المياه في المستجمع المائي، حاجزه من النوع الخرساني، يبلغ طول السد 50 مترًا وارتفاعه يبلغ 10 مترًا وبسعة تخزينية تفوق مليوني متر مكعب.

وتعتبر البحيرة التي صنعها سد ضبوعي الواقع قرب مركز طبب متنفسا للمواطنين ولأهالي المنطقة وللسياح من مختلف مناطق المملكة والخليج العربي والمنطقة العربية بأسرها، للتنزه على ضفافه، ويعد سد ضبوعي والمتنزهات التي تحيط به منطقة سياحية تجذب الجميع والذين يزورون بحيرة السد أسبوعيا، حيث يتميز هذا السد بجمال وروعة المنظر وبرودة الجو.

 

 

صور من منتزه “المطل الريفي”

 

 

 

 

مواد ذات صلة

عثر بحوزتهم على 600 قرص أمفيتامين..«مكافحة المخدرات»: القبض على 4 مخالفين بعسير

عثر بحوزتهم على 600 قرص أمفيتامين..«مكافحة المخدرات»: القبض على 4 مخالفين بعسير

عُثر بحوزتهم على حشيش وسلاح أبيض.. ضبط 4 أشخاص في وضع غير طبيعي بأبها (فيديو)

عُثر بحوزتهم على حشيش وسلاح أبيض.. ضبط 4 أشخاص في وضع غير طبيعي بأبها (فيديو)

تنبيه من «الأرصاد»: أمطار رعدية على عسير وجازان حتى الـ8 مساءً

تنبيه من «الأرصاد»: أمطار رعدية على عسير وجازان حتى الـ8 مساءً

إمارة عسير تعلق على حريق منتزه الجرّة: لا خطورة والمكافحة مستمرة

إمارة عسير تعلق على حريق منتزه الجرّة: لا خطورة والمكافحة مستمرة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>