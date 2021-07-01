تعرف على أرقام الدعم الفني لحل مشاكل أجهزة آبل

تواصل – فريق التحرير:

يفاجأ البعض من مستخدمي هواتف آبل في كثير من الأحيان بإغلاق أو تعطل الجهاز ونسيان “الآي كلاود”.

وفي هذا السياق، نشر الخبير التقني سعد الضاوي أرقام الدعم الفني لـ شركة آبل والتي يمكن ال الاستعانة بها حال مواجهة هذه المشكلة.

وقال الضاوي، عبر حسابه في “تويتر”: “لو جهازك أغلق وناسي الآي كلاود حقك، أو حسابك Apple ID متعطل أو عندك أي مشكلة تتطلب وجود دعم فني، أو جاك خصم رصيد مو موجود بقسم الاشتراكات.. في هذي الصفحة أرقام الدعم الفني لـ آبل تقدر تتصل بالدعم الفني لـ آبل وباللغة العربية وحسب نوع الخط اللي تستخدمه.

وأضاف سعد الضاوي، أنه يمكن معرفة أرقام الدعم الفني لـ أبل من خلال الرابط التالي والتواصل معهم بكل سهولة (اضغط هنا).