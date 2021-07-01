وظائف إدارية وهندسية وتقنية شاغرة في «السودة للتطوير»

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أعلنت شركة السودة للتطوير عبر بوابة التوظيف الرسمية، يوفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق للعمل بعدة مجالات، بفروع الشركة بكلاً من: (الرياض، أبها)، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:
التخصصات المطلوبة:
– المالية.
– القانون.
– الهندسة.
– التسويق.
– المحاسبة.
– إدارة الأعمال.
– إدارة المكاتب.
– الموارد البشرية.
– العلاقات العامة.
– نظم المعلومات.
– تقنية المعلومات.
– علوم الحاسب.
– إدارة المشاريع.
– الصحة أو السلامة المهنية.
الوظائف الشاغرة:
1- مسئول عمليات الأعمال.
(Business Process Officer)
2- مدير التسويق والعلامة التجارية.
(Marketing & Brand Management Director)
3- سكرتير تنفيذي.
(Executive Secretary)
4- أخصائي قانوني.
(Legal Specialist)
5- منسق مكتب إدارة المشاريع.
(PMO Coordinator)
6- مستشار المواهب.
(Talent Advisor)
7- مدير الصحة والسلامة.
(Director of Health & Safety)
8- مصمم حضري.
(Sr. Urban Designer)
9- مراقب مستندات أول.
(Senior Document Controller)
10- مدير تطوير – الضيافة.
(Development Manager – Hospitality)
11- اخصائي عقود.
(Contract Specialist)
12- مدير إدارة المخاطر المؤسسية.
(Director of Enterprise Risk Management)
13- مدير العقود والمشتريات.
(Director of Procurement and Contracting)
14- اخصائي تنمية مجتمعية.
(Community Development Specialist)
15- مسئول السياسات.
(Policies Officer)
16- مدير الأمن.
(Security Manager)
التقديم على الوظائف:
– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية للشركة، من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).