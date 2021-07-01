وظائف إدارية وهندسية وتقنية شاغرة في «السودة للتطوير»

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أعلنت شركة السودة للتطوير عبر بوابة التوظيف الرسمية، يوفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق للعمل بعدة مجالات، بفروع الشركة بكلاً من: (الرياض، أبها)، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

التخصصات المطلوبة:

– المالية.

– القانون.

– الهندسة.

– التسويق.

– المحاسبة.

– إدارة الأعمال.

– إدارة المكاتب.

– الموارد البشرية.

– العلاقات العامة.

– نظم المعلومات.

– تقنية المعلومات.

– علوم الحاسب.

– إدارة المشاريع.

– الصحة أو السلامة المهنية.

الوظائف الشاغرة:

1- مسئول عمليات الأعمال.

(Business Process Officer)

2- مدير التسويق والعلامة التجارية.

(Marketing & Brand Management Director)

3- سكرتير تنفيذي.

(Executive Secretary)

4- أخصائي قانوني.

(Legal Specialist)

5- منسق مكتب إدارة المشاريع.

(PMO Coordinator)

6- مستشار المواهب.

(Talent Advisor)

7- مدير الصحة والسلامة.

(Director of Health & Safety)

8- مصمم حضري.

(Sr. Urban Designer)

9- مراقب مستندات أول.

(Senior Document Controller)

10- مدير تطوير – الضيافة.

(Development Manager – Hospitality)

11- اخصائي عقود.

(Contract Specialist)

12- مدير إدارة المخاطر المؤسسية.

(Director of Enterprise Risk Management)

13- مدير العقود والمشتريات.

(Director of Procurement and Contracting)

14- اخصائي تنمية مجتمعية.

(Community Development Specialist)

15- مسئول السياسات. (Policies Officer) 16- مدير الأمن. (Security Manager)

التقديم على الوظائف: