جهود حثيثة من «الصحة» للقضاء على «كورونا».. والتزام المواطن والمقيم كلمة السر (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تسير المملكة بخطوات ثابتة نحو تحقيق هدفها المنشود في تطعيم 70 % من المجتمع باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وهو ما يعني تحقيق مناعة مجتمعية ضد الفيروس، وتقليل أعداد الإصابات والوفيات.

24 مليون محصن الهدف المرجو

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي أن المستهدف هو تطعيم 70% من المجتمع باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأوضح أن نسبة 70% من المجتمع تمثل تطعيم 17 مليون حال استهداف البالغين، أو 24 مليون حال استهداف جميع أفراد المجتمع.

ولفت إلى أنه في حال استكمال هذا العدد سوف تبدأ الوزارة بإعطاء الجرعة الثانية من اللقاح، مبيناً أنه قريباً جداً سوف يتم إعطاء الجرعة الثانية.

وأشار إلى أنه من المبكر الحديث حول أخذ جرعة ثالثة أو رابعة لكون هذا الأمر ما زال قيد البحث والدراسة، لكن ما يهم العالم اليوم هو توفير وإعطاء الجرعة الأولى من اللقاح.

ومن أجل الوصول إلى هذه الأعداد وسعت الوزارة من نطاق الفئات المستهدفة بالتطعيم من خلال تطعيم فئات العمرية من 12 إلى 18 عاما وإعطاء الجرعة الثانية لمن هم بعمر الـ50 عاماَ.

تطعيم فئة البالغين من 12 إلى 18 عاماً

وأعلنت وزارة الصحة عن تطعيم فئة البالغين من سن 12 إلى 18 عاماً من أجل زيادة أعداد المطعمين بالمملكة، وأكد استشاري الأمراض المعدية الدكتور خالد غليله أن استمرار تلقي صغار السن اللقاح سيولد مناعة مجتمعية أكبر.

وأشار إلى أن ذلك سيقلل من انتشار العدوى، ويخفض نسبة الحالات الحرجة بالمستشفيات.

الجرعة الثانية لمن هم بعمر الـ50

أعلنت وزارة الصحة إعطاء الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لكورونا لمن هم بعمر الـ50 عاماً، من خلال تطبيق “توكلنا”، حيث أوضح التطبيق طريقة حجز موعد للحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا عبر المنصة، وذلك لمن هم بعمر الـ50 عامًا فأكثر، ومر 42 يومًا من حصولهم على الجرعة الأولى.

وأبان التطبيق في “إنفوجراف” على حسابه بموقع “تويتر”، أنه يتم الحجز بالدخول على زاوية “لقاح كورونا” من خدمات الصحة على التطبيق، ثم وضع اسم المستفيد أو أحد أفراد أسرته أو المكفولين، واختيار تعديل الموعد.

وتشمل الخطوات أيضًا اختيار مركز التطعيم والوقت، والضغط على “نعم” لتأكيد تحديث الموعد، ومن ثم حجز الموعد.

الصحة لا تدخر جهدا لتوصيل اللقاحات لكبار السن

أوضح وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الصحة الوقائية الدكتور عبد الله عسيري، في مقطع فيديو جهود الوزارة والمديريات التابعة في إيصال لقاحات كورونا لكبار السن.

وأظهر المقطع الصعوبات التي تواجهها قوافل المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة جازان لتوصيل اللقاح لكبار السن، وعلى رأسها وعورة الأراضي في بعض الطرق بالمنطقة.

وأكد “عسيري” أهمية تغطية فئة كبار السن بشكل كامل بالجرعة الثانية من لقاح كورونا، وذلك على الرغم من التغطية العالية التي حصلت عليها هذه الفئات من الجرعة الأولى.

17 مليون مطعم بلقاح «كورونا»

وأظهرت آخر بيانات لوزارة الصحة، وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا، إلى 17,775,864 جرعة، منها 16.2 مليون جرعة أولى، و1.57 مليون جرعة ثانية، فيما بلغ عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن 1.35 مليون شخص.

وأوضحت البيانات أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت تسجيل أكثر من 163.5 ألف جرعة جديدة للمواطنين والمقيمين.

وقالت وزارة الصحة، إنه يمكن لمن عمره 50 عاماً وأكثر بالتاريخ الهجري وأتم 42 يوماً من وقت الحصول على الجرعة الأولى أن يأخذ الجرعة الثانية.

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت توسع عملية منح اللقاح في جميع المناطق.

الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية واجب المواطن والمقيم

ورغم كل هذه الجهود المبذولة من وزارة الصحة فإن على المواطن والمقيم القيام بدوره في منع انتشار الفيروس من خلال الالتزام و تطبيق الإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة.

وحذرت وزارة الصحة من التراخي في الالتزام بالاحترازات الوقائية من فيروس «كورونا» المستجد، مشددة على أهمية الالتزام بلبس الكمامات الواقية والتباعد الاجتماعي، وتجنب تجاوز العدد المسموح به في التجمعات، حيث أكد متحدث الصحة أهمية رفع اليقظة والالتزام بالإجراءات الاحترازية من أفراد المجتمع، بعد أن حققت الجهات المعنية تقدماً ملحوظاً في السيطرة على انتشار الفيروس ويجب المحافظة عليها.