8 خطوات لاستخراج بدل فاقد للهوية الوطنية

تواصل- فريق التحرير:

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، على أهمية الإبلاغ فوراً في حالة فقدان الهوية الوطنية، وذلك عبر منصة أبشر.

وقالت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إنه في حال فقدان بطاقة الهوية الوطنية عليك القيام بالإجراءات التالية:

1- الدخول عبر حسابك في أبشر

2- اختيار خدماتي

3- الأحوال المدنية

4- الإبلاغ عن الوثائق المفقودة

5- اختيار الوثيقة المفقودة من القائمة

6- تعبئة البيانات المطلوبة

7- حجز موعد إلكتروني عبر خدمة طلب وثيقة بدل فاقد

8- الالتزام بالحضور بالوقت المحدد