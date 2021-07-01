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«الأرصاد» تتوقع استمرار الأجواء شديدة الحرارة على عدة مناطق.. والحرارة تصل لـ50 مئوية

«الأرصاد» تتوقع استمرار الأجواء شديدة الحرارة على عدة مناطق.. والحرارة تصل لـ50 مئوية
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تواصل – فريق التحرير :

توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار الأجواء شديدة الحرارة على المنطقة الشرقية والأجزاء الشرقية لمنطقتي الرياض والحدود الشمالية وأجزاء من منطقة المدينة المنورة خلال الثلاثة أيام القادمة.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين ٤٧-٥٠ °م .

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع اليوم الخميس في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق المدينة المنورة، الرياض، القصيم، والحدود الشمالية، كما تكون الفرصة مهيأة بإذن الله لتشكل خلايا من السحب الرعدية الممطرة تكون مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات عسير قد تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.

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