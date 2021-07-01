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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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تنويه مهم من سفارة المملكة للمواطنين الراغبين بالسفر إلى تونس

تنويه مهم من سفارة المملكة للمواطنين الراغبين بالسفر إلى تونس
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تواصل – فريق التحرير :

نبهت سفارة المملكة في تونس، المواطنين إلى قرار السلطات المحلية بفرض حظر التجول في البلاد، بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضحت السفارة أن السلطات التونسية قررت فرض حظر التجول اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 2021 /7 /1 م ، بداية من الساعة الثامنة مساءً وحتى الخامسة صباحاً.

وذكرت السفارة أن تونس تشترط لزيارتها حمل المسافر شهادة فحص PCR سلبية تتضمن رمز الاستجابة السريعة (QRCode) لمدة 72 ساعة حتى لمن حصل على اللقاح، فيما لا يشترط فحص PCR للأطفال أقل من 12 سنة.

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