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تعرف على أعراض سرطان العظام وطرق علاجه

تعرف على أعراض سرطان العظام وطرق علاجه
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تواصل – فريق التحرير :

كشف تجمع الرياض الصحي الثاني، عبر حسابه على تويتر، عن أعراض مرض سرطان العظام، وعوامل خطر الإصابة به، وكذلك طرق علاجه.

وأوضح المنشور التوعوي أن مرض سرطان العظام هو مرض نادر الحدوث، وقد يبدأ في أي عظم في الجسم، لكنه يؤثر بشكل شائع على الحوض أو العظام الطويلة في الذراعين والساقين.

ومن أعراض سرطان العظام:

– ألم في العظام.
– حدوث تورم أو ألم قرب المنطقة المصابة.
– الإرهاق.
– فقدان الوزن.
ضعف العظام وسهولة حدوث كسور.

وأشار إلى أنه من عوامل خطر الإصابة به بعض المتلازمات الوراثية النادرة، مرض جايت، والعلاج الإشعاعي للسرطان.

أما عن طرق العلاج فتشمل الجراحة والعلاج الكميائي والعلاج الإشعاعي.

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