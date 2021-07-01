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«الموارد البشرية» تبدأ اليوم أولى مراحل الفحص المهني للعمالة

«الموارد البشرية» تبدأ اليوم أولى مراحل الفحص المهني للعمالة
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تواصل – فريق التحرير:

تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، 1 يوليو 2021، أولى مراحل الفحص المهني، للعمالة في السوق المحلي، عبر التحقق من امتلاك العاملين في العديد من المهن الحرفية التخصصية المهارات اللازمة لمزاولتها.

وأشارت الوزارة إلى أن البرنامج سيبدأ بشكل تدريجي يتناسب مع جميع المنشأة، بحيث تكون المرحلة الأخيرة في مطلع يناير 2022م.

من جهته، صرح نائب الوزير لقطاع العمل، عبدالله بن ناصر أبو ثنين، أن الوزارة تعمل على الارتقاء بجودة عمل الأيدي العاملة في سوق العمل السعودي، ورفع مستوى الخدمات المقدمة وتعزيز الإنتاجية، والحد من تدفق العمالة غير المؤهلة، والإسهام في تطوير مهارات القوى العاملة وفق مقاييس عالمية لتلبية احتياجات السوق.

وبرنامج الفحص المهني يختص بالتأكد من امتلاك العامل المهارات اللازمة، عن طريق أداء اختبارات عملية ونظرية في مجال تخصصه، ويستهدف أكثر من ألف مهنة حرفية تخصصية، تندرج تحت 23 عائلة مهنية، حيث يعمل البرنامج في مسارين: الأول يهدف لفحص العمالة المهنية في دولهم قبل وصولهم بالتعاون مع مراكز فحص دولية، والثاني هو فحص العمالة المهنية الموجودة حاليا في المملكة بالتعاون مع مراكز فحص محلية.

وحول خطة الإلزام فمن المقرر أن تبدأ من المنشآت العملاقة التي يوجد بها 3 آلاف عامل فأكثر، ثم المنشآت الكبيرة التي يعمل بها من 500 إلى 2999 عامل، وبعد ذلك المنشآت المتوسطة التي تضم ما بين 50 إلى 499 عاملاً، ومن ثم المنشآت الصغيرة فئة (أ) وهي التي يعمل بها من 6 إلى 49 عاملاً، وأخيرا المنشآت الصغيرة فئة (ب) والتي يعمل بها من عامل إلى 5 عمال.

ونبهت الوزارة إلى أنه بإمكان المنشآت الاستفادة من البرنامج والدخول على المنصة الإلكترونية (الفحص المهني)، وإتمام عملية حجز الاختبار للعمالة، ومن ثم سيتمكن العامل من تأدية الاختبار في المركز المحدد.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أطلقت في 23 رجب 1442هـ الموافق 7 مارس 2021م، برنامج “الفحص المهني” بالتعاون مع وزارة الخارجية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

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