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تقويم الإقرارات الضريبية.. موعد سداد 4 استحقاقات متنوعة خلال شهر يوليو

تقويم الإقرارات الضريبية.. موعد سداد 4 استحقاقات متنوعة خلال شهر يوليو
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، موعد الإقرارات الضريبة لشهر يوليو الحالي، الذي سيتم خلاله تقديم وسداد 4 إقرارات ضريبية مختلفة.

وذكرت الهيئة عبر حسابها على تويتر، أن الإقرارات الضريبية المقدمة خلال شهر يوليو:

ـ يوم 10 يوليو هو آخر موعد لتقديم وسداد ضريبة الاستقطاع عن شهر يوينو 2021.

ـ يوم 15 يوليو هو آخر موعد لتقديم وسداد ضريبة السلع الانتقائية عن شهري مايو ويونيو 2021م.

ـ يوم 31 يوليو هو آخر موعد لتقديم وسداد ضريبة القيمة المضافة الشهرية عن شهر يونيو 2021م.

ـ يوم 31 يونيو آخر موعد لتقديم وسداد ضريبة القيمة المضافة ربع السنوية عن الربع الثاني لعام 2021م.

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