تجمع الرياض الصحي الأول يطلق مبادرة «كلنا صوتك» للصم

تواصل – الرياض:

دشن الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الأول الدكتور صالح بن عبدالله التميمي، بمستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض مبادرة “#كلنا_صوتك” للترجمة الفورية بلغة الإشارة.

وتهدف المبادرة لخدمة ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من فئة الصم وإيصال صوتهم داخل منشات تجمع الرياض الصحي الأول، من خلال التواصل مع مترجم لغة الاشارة من خلال تطبيق “إشارة”.

ووفرت جمعية “مكارم”، أجهزة لوحية مزودة بتقنية الإتصال المرئي يتم من خلاله التواصل مع المترجم عبر التطبيق، والترجمة الفورية بين المستفيد ومقدم الرعاية الصحية بواسطة مترجم لغة إشارة معتمد، مما يسهم في تحسين تجربة المستفيد ورحلته العلاجية بوجود مثل تلك التقنية التي تساهم بإيصال صوت الأصم لمقدمي الرعاية الصحية.

حضر التدشين مدير المستشفى الدكتور عتيق القرني، والمدير التنفيذي لجمعية مكارم الأستاذ مسفر القحطاني، والمدير التنفيذي لتجربة العملاء الأستاذ زيد الرافعي، ومدير إدارة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة الأستاذ أيمن العتيبي.