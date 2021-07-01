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كورونا يضرب إندونيسيا.. وارتفاع معدلات الإصابة بين الأطفال لثلاثة أضعاف

كورونا يضرب إندونيسيا.. وارتفاع معدلات الإصابة بين الأطفال لثلاثة أضعاف
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تواصل – وكالات:

قال طبيب أطفال بارز في إندونيسيا، أمس الأربعاء، إن عدد الصغار الذين يصابون بفيروس كورونا ارتفع إلى ثلاثة أمثاله تقريبا منذ مايو وزادت الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 بين الأطفال زيادة حادة في البلد الذي يعاني أسوأ موجة لانتشار الفيروس حتى الآن.

وقال أمان بولونجان رئيس الجمعية الإندونيسية لطب الأطفال إن الوفيات الأسبوعية الناجمة عن كوفيد-19 بين الصغار ارتفعت إلى 24 الأسبوع الماضي من 13 في الأسبوع السابق، وإن أعمار الكثيرين منهم تقل عن خمسة أعوام، مضيفاً أن الإصابات تزداد سريعا بين القصّر، بحسب “العربية نت”.

وتابع قائلا: “إنها في زيادة الآن. في منتصف مايو كان هناك بين 2000-2500 حالة أسبوعيا.. الأسبوع الماضي كان هناك أكثر من 6000 حالة”.

ويعتقد أمان أن الأسباب الأكثر ترجيحا وراء ارتفاع الحالات هي التعب من اتباع إجراءات مكافحة الجائحة ونقص الوعي وليس سلالات الفيروس الأسرع انتشارا.

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