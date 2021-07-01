صديق الكلى والمثانة.. فوائد صحية مذهلة للخيار

تواصل – وكالات:

قال المركز الألماني للصحة إن الخيار يتمتع بفوائد صحية جمّة بفضل محتواه العالي من الماء والفيتامينات والمعادن.

وأوضح المركز أن الخيار يتكون من الماء بنسبة تصل إلى 97%، كما أنه غني بالمعادن مثل الصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد، والفيتامينات مثل فيتامين A و B وC و E ، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وبفضل هذه العناصر يعمل الخيار على إدرار البول، ومن ثم يساعد في التخلص من احتباس السوائل بالجسم، ما يجعله صديقاً للكلى والمثانة.

ومن ناحية أخرى، يساعد الخيار على التمتع بالرشاقة نظراً لأنه قليل السعرات الحرارية، حيث تحتوي 100 غرام على 12 سعراً حرارياً فقط، كما أنه غني بالألياف الغذائية، التي تساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة وتعمل على تنشيط حركة الأمعاء، ومن ثم محاربة الإمساك.

وللاستفادة من هذه المزايا، ينبغي تناول الخيار دون تقشيره، حيث توجد معظم العناصر الغذائية المهمة في القشرة.