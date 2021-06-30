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توقعات طقس الغد.. أجواء شديدة الحرارة ورياح نشطة بعدة مناطق

توقعات طقس الغد.. أجواء شديدة الحرارة ورياح نشطة بعدة مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الخميس بمشيئة الله، طقساً شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، وعلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، والرياض، والقصيم، والحدود الشمالية.

كما توقع المركز، فرصة تشكل خلايا من السحب الرعدية الممطرة تكون مصحوبة برياح نشطة، على أجزاء من مرتفعات عسير، وقد تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.

أما عن درجات الحرارة، فمن المتوقع أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 48 درجة مئوية في الدمام، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 15 درجة مئوية في السودة.

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