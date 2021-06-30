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«الصحة»: نوصي بأخذ اللقاح للفئة العمرية من 12 لـ 18 سنة.. لهذا السبب

«الصحة»: نوصي بأخذ اللقاح للفئة العمرية من 12 لـ 18 سنة.. لهذا السبب
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تواصل – فريق التحرير:

شددت وزارة الصحة، على أهمية إعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا للأطفال للوقاية من مضاعفات الفيروس.

وقالت الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر” : “التحورات التي تطرأ حاليًا، قد تُصيب الأطفال؛ وتتسبب في معاناتهم، لذلك اللقاح ضرورة للحفاظ عليهم بإذن الله”.

وأضافت وزارة الصحة “نوصي بأخذ اللقاح للفئة العمرية من 12 إلى 18 سنة لحماية الأطفال من مضاعفات الفيروس”.

وفي وقت سابق، أوضحت وزارة الصحة، أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (487592) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (467633) حالة.

وبلغ عدد الوفيات (15) حالة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7819) حالة “يرحمهم الله جميعًا”.

ونصحت وزارة الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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