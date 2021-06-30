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المملكة تحقق قفزة في زراعة «البُنّ».. 400 ألف شجرة بنهاية 2020 (صور)

المملكة تحقق قفزة في زراعة «البُنّ».. 400 ألف شجرة بنهاية 2020 (صور)
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تواصل – واس:

‎أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن المملكة حققت قفزة نوعية في زراعة أشجار البُنّ بزراعة 250 ألف شجرة إضافية منذ 2017م لتبلغ 400 ألف شجرة بنهاية 2020م.

وأوضحت أن الإحصاءات الرسمية خلال 2017م، أشارت إلى أن عدد الأشجار في مناطق زراعة البن: جازان، عسير، والباحة، لم يتجاوز 150 ألف شجرة، ولكن بفضل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين – أيدها الله-، وعبر عدة برامج ومبادرات، تجاوز الرقم خلال الفترة من 2018م حتى 2020م نحو 250 ألف شجرة في المناطق الثلاث.

وأكدت الوزارة أن المملكة تدعم مشاريع البن عبر عدة برامج ومبادرات شملت مبادرة تأهيل المدرجات الزراعية، وتطبيق تقنيات حصاد مياه الأمطار، إضافة إلى الاتفاق مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ” إيفاد” كأول مشاريع الصندوق في المملكة لإدخال البن ضمن مشاريع الصندوق، مشيرة إلى أنه سيتم تدشين المشروع بمدينة البن التنموية في منطقة الباحة بزراعة أكثر من 300 ألف شجرة، مع بناء أكبر معرض للبن في المملكة، وإنشاء مصنع متكامل للبن يشمل الفرز، والتجهيز، والتحميص، والتغليف.

وكشفت الوزارة، أنه تم إنشاء وحدة أبحاث للبن بمركز الأبحاث الزراعية في منطقة جازان، والتي تعد الأولى من نوعها، بعدما جاءت الموافقة على استحداثها لنجاح منطقة جازان في زراعة البن، مؤكدة استمرارها في تقديم الدعم لتعزيز الإنتاج في مناطق زراعته، لافتة الانتباه إلى أن أهم مستهدفات برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة يتمثل في العمل على تطوير زراعة البن وتنميته، وتسويقه محلياً وعالمياً، وفتح المجال للمزيد من الاستثمارات.

 

 

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