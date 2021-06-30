أبرزها حصوات المرارة.. طبيب يوضح 6 أسباب للشعور بألم البطن المتكرر

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أوضح طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي، 6 أسباب للشعور بألم أعلى البطن المتكرر.

وأبان في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر”، أن هذه الأسباب هي:

1 ارتجاع المريء

2 القرحة الهضمية

3 حصوات المرارة

4 القولون العصبي

5 التهاب البنكرياس

6 الذبحة الصدرية

وفى تغريدة سابقة أوضح “الذيابي” أن حصى المرارة لا يسبب عسر الهضم وفي حال عدم وجود أعراض للحصوات وظهور أعراض عسر الهضم فهذا لا يستدعي استئصال المرارة.

وأشار إلى أن عسر الهضم قد يصاحب وجود حصوات في المرارة بسبب توفر عوامل الخطورة للمرضين.