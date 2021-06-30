«صندوق الاستثمارات» يعلن عن توفر فرص وظيفية شاغرة

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اعلن صندوق الاستثمارات العامة عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس؛ للعمل بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:
الوظــائف:
1- مسؤول تحليلات المحفظة.
(Portfolio Analytics)
– درجة البكالوريوس في العلوم المالية أو المحاسبة أو الرياضيات أو علوم الحاسب.
– ما لا يقل عن 4-8 سنوات خبرة عملية في قياس الأداء والتحليلات.
– مسؤول عن ضمان التسليم الدقيق وفي الوقت المناسب لأداء وتحليلات الاستثمار لأصحاب المصلحة الداخليين.
* للتقديم: ( اضغط هنــا ).
2- أخصائي مهني برنامج المكافآت.
(Rewards Professional)
– درجة البكالوريوس في الأعمال التجارية أو ما يعادلها.
– ما لا يقل عن 6-8 سنوات من الخبرة ذات الصلة .
* للتقديم: ( اضغط هنــا ).
3- أخصائي مهني الإستشارات الإستراتيجية.
(Strategy Consulting Professional)
– درجة البكالوريوس في الاقتصاد أو ما يعادلها.
– خبرة مهنية سابقة في مجال الاستشارات الإدارية.
– مهارات اتصال ممتازة الكتابية والشفوية.
– مهارات قوية في MS Excel و PowerPoint.
* للتقديم: ( اضغط هنــا ).