بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة وحبات البرد على بارق بـ«عسير»

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نشرت قناة “العربية” مقطع فيديو يظهر هطول الأمطار على محافظة بارق بمنطقة عسير.

ويوضح المقطع الذي نشرته “العربية” على حسابها بموقع “تويتر” هطول الأمطار بغزارة مصحوبة بحبات “البَرد” على إحدى الطرق الرئيسية بالمحافظة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، نجران وعسير، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات الباحة، مكة المكرمة وتمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، كما يستمر الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والحدود الشمالية.