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بلغت 3000 ريال.. ارتفاع أسعار الأغنام في جازان.. ورواد مواقع التواصل يتفاعلون (فيديو)

بلغت 3000 ريال.. ارتفاع أسعار الأغنام في جازان.. ورواد مواقع التواصل يتفاعلون (فيديو)
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تواصل – أحمد علي المحلي – جازان:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر جشع العديد من التجار في رفع أسعار المواشي دون أي مبرر بمنطقة جازان، مستغلين اقتراب عيد الأضحى المبارك الذي يشهد طلباً مرتفعاً للأضاحي حيث يبحث الكثير من المواطنين أو المقيمين عن أنواع معينة من الأضاحي مثل “النعيمي والحري” وغيرهما من الأغنام رغم ارتفاع أسعارها.

وتظهر المقاطع ارتفاع أسعار سعر الأضحية من “الخراف” تحديداً لتتراوح ما بين 1500و 3000 ريال للواحدة في ظاهرة ليست بجديدة تتكرر كل عام بحلول عيد الأضحى.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه المقاطع، مؤكدين أن هذه الأسعار مبالغ فيها وتتجاوز حد المعقول،وتتزايد يوماً بعد يوم مع قرب عيد الأضحى حيث ترتفع أسعار الأغنام البلدي بالأسواق الشعبية في المنطقة، وتشهد غلاء لا مبرر له، متسائلين ‏هل يعقل أن يصل سعر الخروف ٣٠٠٠ ريال،

فيما طالب بعضهم بتدخل الجهات الرقابية من وزارة التجارة لضبط أسعار الأضاحي، ووضع تسعيرة لها، مقترحين بعض الشخصيات للمساعدة في ضبط حركة البيع والشراء في هذه الأسواق ‏مثل شيوخ معارض السيارات ومن هذا القبيل.

 

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