«سابتكو»: بداية التشغيل الفعلي لحافلات مشروع النقل العام بالرياض سبتمبر المقبل

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أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي “سابتكو” استلامها إشعاراً اليوم الأربعاء، من شركة المواصلات العامة –المملوكة لها بنسبة 80%- يفيد بأن الهيئة الملكية لمدينة الرياض حددت تاريخ 01 سبتمبر 2021 ليكون بداية التشغيل الفعلي لشبكة مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بالحافلات بمدينة الرياض.

وقالت الشركة في بيان لها على “تداول”، إنه يصعب تحديد التكاليف المرتبطة بالحدث حاليا، حيث يتم التنسيق بين الأطراف ذات العلاقة نحو دراسة خطط العمل اللازمة والتي سيتم بموجبها تحديد تلك التكاليف والإعلان عنه في حينه.