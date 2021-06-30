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وسط ترقب من المعلمين والمعلمات.. «التعليم» تعلن غداً نتائج حركة النقل الخارجي

وسط ترقب من المعلمين والمعلمات.. «التعليم» تعلن غداً نتائج حركة النقل الخارجي
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تواصل – فريق التحرير :

تعلن وزارة التعليم، غداً الخميس الموافق 21 / 11 / 1442 هـ، نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات، كما هو معلن مسبقاً في الجدول الزمني لإجراءان النقل للمعلمين والمعلمات، وستبدأ الوزارة بعدها في استقبال التظلمات للمعلمين والمعلمات لمدة 7 أيام.

وتسود حالة من الترقب والانتظار لدى المعلمين والمعلمات، بعد أن تقدموا بطلب النقل في المواعيد التي حددتها الوزارة.

وكانت الوزارة قد أعلنت من قبل عن إتاحة التقديم على إجراءات النقل الداخلي والخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1442هـ ضمن إجراءات تسديد الاحتياج من الكوادر التعليمية، وذلك انطلاقاً من اهتمام الوزارة وحرصها على تهيئة البيئة الملائمة لمنسوبيها، بما يعود بالأثر الإيجابي على العملية التعليمية، ويحقق مصلحة التعليم.

وتتميّز آليات إجراءات النقل هذا العام بتنفيذها على نظام فارس، وتزامن طلب النقل الداخلي مع النقل الخارجي، إلى جانب عدم الحاجة لتحديث البيانات وإنما تأكيدها فقط من طالبي النقل، واعتماد الإقرار الإلكتروني و‏عدم الحاجة لطباعة استمارة النقل، كذلك ربط إجراءات النقل وكافة عملياته في نظام واحد.

وأكدت وزارة التعليم أن طلب النقل لشاغل الوظيفة التعليمية ينتهي بإعلان نتيجة إجراءات النقل لهذا العام، مشيرةً إلى أنه سيتم تطبيق الأنظمة واللوائح تجاه مَنْ يخالف ضوابط وسياسات أمن المعلومات وتجاوز الصلاحيات، وفي حال وجود بيانات غير صحيحة؛ فللوزارة الحق في إلغاء عملية النقل، مبينةً أنه إذا تم إلغاء نقل شاغل الوظيفة التعليمية بعد تنفيذ الإجراءات لأي سبب فلا يلزم نقل الذي يليه في الترتيب حرصاً على استقرار العملية التعليمية.

ووجهت وزارة التعليم بتشكيل لجنة مركزية بإشراف وكالة الوزارة للشؤون المدرسية وعضوية الجهات ذات العلاقة؛ لتتولى المتابعة والتنسيق والإشراف على عمليات تنفيذ واستيفاء إجراءات النقل الداخلي والخارجي، وإعداد التقارير اللازمة لذلك، إلى جانب تشكيل لجان في إدارة أو قسم شؤون المعلمين في إدارات التعليم لتنفيذ إجراءات النقل.

وسيتمكن كافة المعلمين والمعلمات في جميع الإدارات التعليمية، من الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الخارجي عبر حساب المعلم في نظام نور المركزي، باتباع الخطوات التالية:

– أولاً الدخول على رابط موقعنظام نورعن طريق حساب المعلم.
– الدخول على قسم شؤون المعلمين.
– اختيار الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الخارجي للعام 1442.

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