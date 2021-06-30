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«أمازون» تحكم قبضتها على سوق «الحوسبة السحابية»

«أمازون» تحكم قبضتها على سوق «الحوسبة السحابية»
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تواصل – وكالات:

حافظت “أمازون” على هيمنتها في مجال الحوسبة السحابية العالمية في العام 2020، فيما حققت الشركات المنافسة بينها “مايكروسوفت” و”علي بابا” و”جوجل”، مكاسب في هذه السوق التي تشهد نمواً سريعاً، بحسب دراسة لشركة بحوث.

وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة “غارتنر” أن السوق المعروفة بـ”البنية التحتية كخدمة” نمت بنسبة 40.7% العام الماضي لتصل إلى 64.3 مليار دولار.

واستحوذت “أمازون” على ما يقرب من 41% من السوق العام الماضي، في مقابل 45% سنة 2019، كما نمت إيراداتها بنسبة 28%، وفق “غارتنر”.

وحققت “مايكروسوفت”، التي يُنظر إليها بوصفها منافسا قويا في هذا القطاع، نمواً في الإيرادات بنحو 60 % لتستحوذ على نحو 20 في المئة من السوق.

وقال نائب رئيس الأبحاث في “غارتنر” سيد ناغ إن السوق تنمو مع اعتماد مزيد من الشركات على الحلول المستندة إلى الحوسبة السحابية، وقد حقق هذا المنحى تسارعا خلال الأزمة الصحية العالمية.

وأشار ناغ إلى أن السوق نمت أيضاً من خلال تعزيز منحى “سيادة البيانات”، من خلال سعي المنظمات للاحتفاظ ببياناتها في بلدانها الأصلية.

وأفادت شركة “غارتنر” بأن “مايكروسوفت” على وجه الخصوص استفادت من الجائحة في ظل تحوّل المنظمات إلى الحوسبة السحابية للخدمات “الدقيقة”، مثل الرعاية الصحية والتصنيع والتجارة الإلكترونية.

كما حققت شركة “علي بابا” ومقرها الصين نمواً قوياً إذ استحوذت على 9.5% من حصة السوق، بينما عززت “غوغل” حصتها إلى أكثر من 6%.

كذلك سجلت “هواوي”، وهي شركة صينية مستهدفة بعقوبات أميركية، نموا في الإيرادات بأكثر من 200% لتستحوذ على 4.2% من حصة السوق محتلة المرتبة الخامسة، وفق تقرير “غارتنر”.

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