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إحباط تهريب 4.5 مليون حبة كبتاجون مُخبأة في إرسالية «برتقال» بميناء جدة (صور)

إحباط تهريب 4.5 مليون حبة كبتاجون مُخبأة في إرسالية «برتقال» بميناء جدة (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت (4.540.000) حبة، عُثر عليها مُخبأةً داخل إرسالية وردت عبر الميناء.

تفصيلاً، أوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية عبر ميناء جدة الإسلامي عبارة كراتين من “البرتقال”، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر أجهزة الفحص بالأشعة عُثر على تلك الكمية الكبيرة من حبوب الكبتاجون مُخبأةً بطريقة فنية أسفل كراتين البرتقال.

وأضافت الهيئة أنه جرى بعد ضبط الممنوعات إتمام عملية التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات التي تضمن القبض على مستقبلي هذه الكمية، وبفضل من الله تم ضبط المستقبلين لها داخل المملكة.

وأكدت الهيئة في هذا الشأن أن منافذها الجمركية المهيأة بأحدث التقنيات الأمنية المساعدة في كشف وإحباط محاولات التهريب تقف بالمرصاد سدًا منيعًا أمام محاولات أرباب التهريب وحملاتهم المنظمة التي تقودها جهات خارجية معادية تستهدف الوطن والمواطنين.

وأشارت في الوقت نفسه بالعمل التكاملي الذي يجمع الهيئة بجميع القطاعات ذات العلاقة، وذلك في سبيل توحيد الجهود وتظافرها؛ للحد من عمليات تهريب المخدرات بجميع أشكالها وأنواعها.

ودعت الهيئة الجميع إلى التواصل معها عبر مركز البلاغات الأمنية (1910) للإبلاغ عن أي معلومات مرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، حيث يتولى المركز استقبال ومتابعة الملاحظات الأمنية بسرية تامة مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ. ​

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