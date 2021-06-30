الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

استشاري يكشف أهمية تلقي لقاح كورونا للفئة العمرية من 12– 18 عاماً (فيديو)

استشاري يكشف أهمية تلقي لقاح كورونا للفئة العمرية من 12– 18 عاماً (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

أكد استشاري الأمراض المعدية الدكتور خالد غليله، على أهمية تلقي الفئة العمرية من 12 – 18 عاماً اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال الدكتور غليله خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”: إن استمرار تلقي صغار السن اللقاح سيولد مناعة مجتمعية أكبر.

وأشار إلى أن ذلك سيقلل من انتشار العدوى، ويخفض نسبة الحالات الحرجة بالمستشفيات.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس الثلاثاء تسجيل 1567 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المصابة إلى 486106 حالات، كما سجلت 15 حالة وفاة ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 7804 حالات وفاة.

مواد ذات صلة

هل من يحصل على لقاح «كورونا» يشترط عزله؟.. «الصحة» تجيب

هل من يحصل على لقاح «كورونا» يشترط عزله؟.. «الصحة» تجيب

«صحة الباحة» تبدأ تطعيم الفئة العمرية من 12-18 سنة بـ«لقاح فايزر»

«صحة الباحة» تبدأ تطعيم الفئة العمرية من 12-18 سنة بـ«لقاح فايزر»

«الصحة» توضح أبرز أعراض مرض الجنف وطريقة علاجه

«الصحة» توضح أبرز أعراض مرض الجنف وطريقة علاجه

«الصحة»: اللقاح يقي من مضاعفات «كورونا» بنسبة تتجاوز الـ90%

«الصحة»: اللقاح يقي من مضاعفات «كورونا» بنسبة تتجاوز الـ90%

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>