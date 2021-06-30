جامعة الملك سعود للعلوم الصحية توفر وظائف لحملة الدبلوم.. رابط التقديم

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أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية توفر وظائف لحملة الدبلوم فأعلى بالرياض وجدة

الوظائف:

1 -أخصائي ُمراقبة مخزون ثاني “جدة”:

– درجة الدبلوم في تخصص “إدارة المشتريات، إدارة المواد” أو ما يعادلها.

– لا ُيشترط وجود خبرة سابقة.

2 -أخصائي ُمراقبة مخزون أول “جدة”:

– درجة الدبلوم في تخصص “إدارة المشتريات، إدارة المواد” أو ما يعادلها

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

3 -مدقق ثاني “جدة”:

– درجة البكالوريوس في تخصص “إدارة الأعمال، الإدارة العامة، المحاسبة” أو ما يعادلها

– خبرة عملية ال تقل عن 4 سنوات.

4-مشغل رسومات ثاني “الرياض”:

– درجة الدبلوم ويفّضل درجة البكالوريوس في تخصص “تصميم الجرافيك، الوسائط المتعددة، التصميم الرقمي” أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

طريقة التقديم:

– من خلال الروابط التالية:

1 -أخصائي ُمراقبة مخزون ثاني “جدة”اضغط هنا

2 -أخصائي ُمراقبة مخزون أول “جدة”اضغط هنا

3 -مدقق ثاني “جدة”اضعط هنا

4-مشغل رسومات ثاني “الرياض”اضغط هنا