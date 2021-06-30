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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
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مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

جامعة الملك سعود للعلوم الصحية توفر وظائف لحملة الدبلوم.. رابط التقديم

جامعة الملك سعود للعلوم الصحية توفر وظائف لحملة الدبلوم.. رابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية توفر وظائف لحملة الدبلوم فأعلى بالرياض وجدة

الوظائف:
1 -أخصائي ُمراقبة مخزون ثاني “جدة”:
– درجة الدبلوم في تخصص “إدارة المشتريات، إدارة المواد” أو ما يعادلها.
– لا ُيشترط وجود خبرة سابقة.
2 -أخصائي ُمراقبة مخزون أول “جدة”:
– درجة الدبلوم في تخصص “إدارة المشتريات، إدارة المواد” أو ما يعادلها
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

3 -مدقق ثاني “جدة”:
– درجة البكالوريوس في تخصص “إدارة الأعمال، الإدارة العامة، المحاسبة” أو ما يعادلها
– خبرة عملية ال تقل عن 4 سنوات.
4-مشغل رسومات ثاني “الرياض”:
– درجة الدبلوم ويفّضل درجة البكالوريوس في تخصص “تصميم الجرافيك، الوسائط المتعددة، التصميم الرقمي” أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
طريقة التقديم:
– من خلال الروابط التالية:
1 -أخصائي ُمراقبة مخزون ثاني “جدة”اضغط هنا 

2 -أخصائي ُمراقبة مخزون أول “جدة”اضغط هنا

3 -مدقق ثاني “جدة”اضعط هنا

4-مشغل رسومات ثاني “الرياض”اضغط هنا

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