جامعة الملك سعود للعلوم الصحية توفر وظائف لحملة الدبلوم.. رابط التقديم

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أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية توفر وظائف لحملة الدبلوم فأعلى بالرياض وجدة
الوظائف:
1 -أخصائي ُمراقبة مخزون ثاني “جدة”:
– درجة الدبلوم في تخصص “إدارة المشتريات، إدارة المواد” أو ما يعادلها.
– لا ُيشترط وجود خبرة سابقة.
2 -أخصائي ُمراقبة مخزون أول “جدة”:
– درجة الدبلوم في تخصص “إدارة المشتريات، إدارة المواد” أو ما يعادلها
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
3 -مدقق ثاني “جدة”:
– درجة البكالوريوس في تخصص “إدارة الأعمال، الإدارة العامة، المحاسبة” أو ما يعادلها
– خبرة عملية ال تقل عن 4 سنوات.
4-مشغل رسومات ثاني “الرياض”:
– درجة الدبلوم ويفّضل درجة البكالوريوس في تخصص “تصميم الجرافيك، الوسائط المتعددة، التصميم الرقمي” أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
طريقة التقديم:
– من خلال الروابط التالية:
1 -أخصائي ُمراقبة مخزون ثاني “جدة”اضغط هنا
2 -أخصائي ُمراقبة مخزون أول “جدة”اضغط هنا
3 -مدقق ثاني “جدة”اضعط هنا
4-مشغل رسومات ثاني “الرياض”اضغط هنا