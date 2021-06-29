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أبرزها انتحال صفة رجال الأمن.. «الأمن العام» يستعرض أخطر 4 جرائم ارتكبت خلال الفترة الماضية

أبرزها انتحال صفة رجال الأمن.. «الأمن العام» يستعرض أخطر 4 جرائم ارتكبت خلال الفترة الماضية
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تواصل – فريق التحرير:

استعرض الأمن العام الجرائم الأربع التي ألقي القبض على مرتكبيها خلال الأيام الماضية، تمثلت جميعها في جرائم سلب ونهب من قبل مواطنين ومقيمين مخالفين.

وجاءت الجرائم الأربع على النحو التالي:

– 4 مواطنين ارتكبوا 6 جرائم اعتداء على أشخاص وسلب ما بحوزتهم تحت تهديد السـلاح الأبيض وسرقة المركبات.

– 6 مواطنين ومقيم من الجنسية السودانية ارتكبوا 58 جريمة، تمثلت في سرقة الصيدليات والاستيلاء على مبالغ مالية وعقاقير خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وقدرت قيمة المسروقات بـ831734 ريالاً.

– مواطن ارتكب 5 جرائم، تمثلت في تكسير زجاج المركبات وسرقة ما بداخلها.- مواطنان و3 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسيتين الباكستانية واليمنية ارتكبوا 11 جريمة سلب، تمثلت في انتحال صفة رجال الأمن واستخدام تجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية، ودخول مساكن العمالة والاستيلاء على ما بحوزتهم من نقود ومقتنيات.

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