«القرشي» يكشف نسبة مشاركة العاملات بموسم حج هذا العام

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كشف عضو مجلس إدارة المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل محمد القرشي عن نسبة المواطنات المشاركات في موسم حج هذا العام.

وأوضح أنه ارتفعت نسبة المواطنات العاملات في شركات ومؤسسات حجاج الداخل خلال موسم الحج إلى 40% -وفقاً لـ”عكاظ”-.

وأشار إلى أن الوظائف التي يعملن بها، تشمل المرشدات الدينيات والصحيات وقائدات الأفواج ومديرات المخيمات، لافتا أن نسبة ‏مشاركة المرأة في قطاع الحج في الأعوام السابقة كانت لا تزيد على 20%.

وحول اشتراطات العمل بموسم الحج، أكد ضرورة حصول العاملات في وظائف الحج على جرعتين من لقاح كورونا، ‏بالإضافة إلى قدرتهن الكاملة في التعامل مع ضيوف الرحمن بطريقة تليق بشركات ومؤسسات حجاج الداخل.

وأشار إلى إيقاف عمل حضانات الأطفال خلال فترة الحج نظراً للظروف الراهنة المتعلقة بجائحة كورونا.