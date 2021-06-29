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موجة حر غير مسبوقة تؤدي إلى وفاة 69 شخصاً في كندا

موجة حر غير مسبوقة تؤدي إلى وفاة 69 شخصاً في كندا
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تواصل – وكالات

أعلنت الشرطة الملكية الكندية، أمس الثلاثاء، وفاة 69 شخصاً بشكل مفاجئ في منطقة فانكوفر، خلال يومين، في حصيلة قياسية لموجة الحر التي تضرب غرب كندا وأجزاء من شمال غرب الولايات المتحدة.

وقالت الشرطة في تغريدة: “على الرغم من أن التحقيقات مستمرة، نعتقد أن الحر ساهم في غالبية هذه الوفيات”، موضحة أن غالبية المتوفين مسنّون.

وأوضح  مسؤولون إن درجة الحرارة في ليتون في مقاطعة “بريتيش كولومبيا” ارتفعت إلى 46.6 درجة مئوية يوم الأحد، الماضي، محطمة بذلك الرقم القياسي المسجل قبل 84 عاما.

وحذرت كل من الولايات المتحدة وكندا المواطنين من مستويات حر “خطرة” قد تستمر هذا الأسبوع.

ويقول خبراء إنه من المتوقع أن يعمل التغير المناخي على زيادة تكرار حدوث ظروف طقس غير مسبوقة، كموجات الحر.

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