«الأرصاد»: مايو شهد ظاهرة حرارية لم تحدث منذ عام 1991م

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن شهر مايو في هذا العام سجل ظاهرة حرارية لم تحدث فيه منذ عام 1991م تقريبا.

وقال المركز، في تغريدة عبر “تويتر”، إن إدارة خدمات المناخ بالمركز الوطني للأرصاد أعلنت أن متوسط درجات الحرارة لشهر مايو لهذا العام تسجل الأعلى لنفس الشهر منذ عام 1991م”.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع، اليوم الأربعاء، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، ونجران، وعسير، وسماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات الباحة، ومكة المكرمة، تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.

كما توقع المركز استمرار الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، وأجزاء من منطقتي الرياض والحدود الشمالية.

ومن المتوقع أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 48 درجة مئوية في المدينة المنورة وحفر الباطن ورفحاء، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 15 درجة مئوية في السودة.