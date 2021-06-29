تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الإدارة العامة للمرور، مساء أمس الثلاثاء، أنه سيتم إغلاق طريق الملك عبدالعزيز بجدة لإنشاء جسر مشاة يوم الجمعة المقبل.
وقالت الإدارة، عبر حسابها في “تويتر”: “تنوه إدارة مرور محافظة جدة بالتعاون مع أمانة المحافظة بأنه سيتم إغلاق طريق الملك عبدالعزيز مع مسارات الخدمة عند تقاطعه مع شارع الأمير نايف، إبتداءً من فجر يوم الجمعة 2 يوليو، من الساعة 12 بعد منتصف الليل وحتى 2 ظهرًا، وذلك لإنشاء جسر مشاة
وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات استخدام الطريق البديل لحين الانتهاء من إنشاء جسر المشاة.
تنوه إدارة مرور محافظة جدة بالتعاون مع أمانة المحافظة بأنه سيتم إغلاق طريق الملك عبدالعزيز مع مسارات الخدمة عند تقاطعه مع شارع الأمير نايف، إبتداءً من فجر يوم الجمعة 2 يوليو، من الساعة 12 بعد منتصف الليل وحتى 2 ظهرًا، وذلك لإنشاء جسر مشاة#المرور_السعوديpic.twitter.com/MmJYH8y4nF
— المرور السعودي (@eMoroor)June 29, 2021