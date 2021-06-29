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بتروا يديه وفقأوا عينيه.. تأييد حكم إعدام 6 متهمين بقضية «فتى الزرقاء» بالأردن

بتروا يديه وفقأوا عينيه.. تأييد حكم إعدام 6 متهمين بقضية «فتى الزرقاء» بالأردن
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تواصل – وكالات:

قررت محكمة التمييز في الأردن، أمس الثلاثاء، تأييد حكم الإعدام بحق 6 متهمين في قضية الفتى صالح حمدان (16 عاما) الشهير بـ”فتى الزرقاء” التي هزت المجتمع الأردني والعالم أجمع.

وحسب وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، قالت محكمة التمييز الأردنية إنه تم رد جميع الطعون المقدمة في قضية “فتى الزرقاء”، وأيدت ما جاء في قرار محكمة أمن الدولة.

تأييد حكم الإعدام

وصادقت المحكمة بقرارها الصادر بتاريخ 15 يونيو على قرار محكمة أمن الدولة بالقضية، والذي تضمن الحكم بالإعدام شنقا على 6 متهمين في القضية، بالإضافة إلى أحكام أخرى بالأشغال الشاقة المؤقتة لمتهمين آخرين تراوحت بين 10 – 15 سنة.

وتوصلت محكمة التمييز في قرارها إلى أن الحكم المطعون فيه جاء مستوفيًا لشروطه القانونية كافة، مما يتعين معه تأييده.

تفاصيل الحادث

وتعود تفاصيل القضية لشهر أكتوبر الماضي، حين اختطف الفتى صالح الذي لقب لاحقا بـ”فتى الزرقاء”، من قبل عدد من الجناة بعد خروجه إلى السوق لشراء الخبز، فقطعوا يديه وفقؤوا عينيه وضربوه بأداة حادة على وجهه، ثم تركوه في منطقة خالية من السكان، انتقاما من والده بمزاعم “ارتكابه” جريمة بحق أحد أقربائهم.

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