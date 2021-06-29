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«أبل» تستعد لإطلاق «آيفون 13 برو».. تعرّف على مزاياه

«أبل» تستعد لإطلاق «آيفون 13 برو».. تعرّف على مزاياه
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تواصل – فريق التحرير:

تستعد شركة ”أبل“ لإطلاق هاتفها ”آيفون 13 برو“، بميزة مثيرة للاهتمام، حيث يحتوي الطراز القادم لآيفون على عدسة جديدة واسعة للغاية تتميز بضبط تلقائي للصورة.

 وتشمل ميزة العدسة الجديدة طراز ”آيفون 13 برو“ فقط – والمتوقع صدوره هذا العام- فيما ستنتظر بقية هواتف ”آيفون“ إلى عام 2022 لتتمتع بهذه الميزة. 

ويمتاز هاتف ”آيفون 12 برو ماكس“، الرائد الحالي لشركة ”أبل“، بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، حيث توفر عدسة ذات تركيز ثابتf / 2.4، والتي تعمل بشكل جيد في اختباراتDxomarkالمستقلة، إلا أنّ جودة العدسة فائقة الاتساع أقلّ بشكل ملحوظ من العدسات الرئيسية وعدسات التقريب الخاصة بـiPhone.لذا ليس من المستغرب أن تفكر شركة ”أبل“ في إجراء بعض التحسينات الجادة في هذا المجال. 

وعادة ما توفر العدسات فائقة الاتساع – خاصة تلك التي تتميز بالفتحات الأصغر مثل ”آيفون 12 برو ماكس“- نطاقا واسعا من المجال البصري؛ مما يعني أن جزءا كبيرا من المشهد المصور يتم عرضه بوضوح مقبول، وتبدو جميع الكائنات القريبة والبعيدة حادة دون الحاجة إلى أي تعديلات في التركيز. 

ومع ذلك، فإن زيادة عدد البكسل أو التبديل إلى فتحة عدسة أوسع يمكن أن يقلل هذا التأثير بشكل كبير. وهذا يعني أنه عليك اختيار أجزاء المشهد التي تريد الاحتفاظ بها بدقة باستخدام إمكانية التركيز التلقائي للهاتف. 

ويمكن أن يساعد التركيز التلقائي شركة ”أبل“ أيضا على تقليل مسافة التركيز البؤري الدنيا للعدسة فائقة الاتساع، مما يسمح بالتقاط لقطات عن قرب.

وتوفر الكاميرا الرئيسية لـ ”آيفون 12 برو ماكس“ تركيزا تلقائيا سريعا ودقيقا للغاية، لذا فإن أي قدرة ضبط تلقائي للصورة مضافة إلى العدسة فائقة الاتساع سيكون لها توقعات عالية.

وهذا يعني أن أي تحسينات مهمة ستأتي في الكاميرا سيكون مرحّبا بها، خاصة مع خيبة التوقعات في الميزات المقدمة في ”آيفون 13″، لذا فربما سنحصل على تحديث تصاعدي أصغر لجهاز ”آيفون 12 أس“ هذا العام، بدلا من ”آيفون 13“ الذي كنا نأمل منه احتواءه على ميزات أفضل.

 

 

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