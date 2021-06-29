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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«فزعة الشمال»: العثور على أحد مفقودي حائل والبحث عن الآخر

«فزعة الشمال»: العثور على أحد مفقودي حائل والبحث عن الآخر
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تواصل – فريق التحرير:

تمكن أعضاء فريق “فزعة الشمال” للبحث والإنقاذ، مساء الثلاثاء، من العثور على أحد مفقودي جنوب منطقة حائل، في محافظة الحائط، وهو بصحة جيدة فيما يواصل الفريق البحث عن المفقود الآخر.

وقال فريق فزعة الشمال للبحث والإنقاذ في تغريدة عبر “تويتر”: “بحمد الله تم العثور على المفقود عادل، وهو بصحة جيدة، ولازال البحث مستمراً عن المفقود”ناصر” وتم تحديد منطقة البحث غرب من مشيوية المنعضة”.

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