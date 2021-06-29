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الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تقدم اللقاح لأعمار 12- 18 بالرياض والشرقية

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تقدم اللقاح لأعمار 12- 18 بالرياض والشرقية
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تواصل- واس:

أعلنت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية عن تقديم الجرعة الأولى من لقاح “فايزر” للفئة العمرية من 12 – 18 سنة (بالتاريخ الميلادي)، في مركزي لقاحات فيروس كورونا بالمدينة الطبية لقوى الأمن بصلبوخ في الرياض، والمدينة الطبية لقوى الأمن بالمنطقة الشرقية، بداية من أمس، تماشيًا مع الإعلان الرسمي من وزارة الصحة بإتاحة حجز موعد الجرعة الأولى من اللقاح لهذه الفئة.

وأكدت الخدمات الطبية بأن عموم الراغبين من المواطنين والمقيمين يمكنهم حجز موعد لأفراد أسرهم من الفئة العمرية (12 – 18) سنة من خلال تطبيقي صحتي وتوكلنا، واختيار أحد المركزين، علمًا بأن أوقات العمل في مركز لقاحات المدينة الطبية لقوى الأمن بالرياض هو من الساعة 12 م حتى الساعة 8 م، كل أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة، فيما تستقبل المدينة الطبية لقوى الأمن بالدمام المستفيدين من يوم (الأحد – الخميس) من الساعة 9 ص وحتى الساعة 3 م.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخدمات الطبية لبرامجها في حملة وزارة الداخلية “الوقاية أمان”، وامتدادًا لمشاركتها الفعالة في الحملة الوطنية الخاصة بلقاح فيروس كورونا في المملكة، والإسهام في حماية المجتمع ووقايته من خطر الجائحة، بما يسهم في العودة للحياة الطبيعية بإذن الله.

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