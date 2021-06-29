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«الحج والعمرة» تكشف الأعداد المتبقية لأداء فريضة حج هذا العام

«الحج والعمرة» تكشف الأعداد المتبقية لأداء فريضة حج هذا العام
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تواصل – فريق التحرير:

كشف نائب رئيس لجنة الحج والعمرة الدكتور منصور أبو خنجر عن الأعداد المتبقية المطروحة لأداء فريضة حج هذا العام 1442هـ.

وأوضح أن عمليات الاختيار النهائي للعدد المرشح لأداء فريضة الحج هذا العام شارفت على الانتهاء وأن المطروح على البوابة الآن لا يتجاوز ١٠٠ فرصة- وفقاً لصحيفة”البلاد”-.

وأكد نائب رئيس لجنة الحج والعمرة أن معظم العدد المطلوب تم اختيارهم وتوزيعهم على الشركات وإصدار تراخيص الحج لهم بالكامل، وحول نسب أعداد المتقدمين من المقيمين والمواطنين قال:” بلغت نسبة المقيمين 75% في حين بلغت نسبة المواطنين المتقدمين 25%”. مؤكدا أن المتقدم سيدخل في برنامج الشركة التي تعاقد معها والباقة التي اختارها.

وعن برنامج أوقات الانتقال إلى مكة قال أبو خنجر: “ستكون هناك أربع نقاط تجمع محددة من قبل الوزارة وهي: نقطة في الشرائع للقادم من الشرقية والرياض أما القادم من جدة ومن هو في حكمها يكون الالتقاء في نقطة الزايدي والنقطة الثالثة في النسيم، ومن هذه النقاط يبدأ العمل المنظم لحج صحي وآمن حيث ينتقل الحاج من هذه النقاط للحرم ومنه إلى مخيم الشركة التي تعاقد معها ثم يبدأ برنامج الحج والتفويج إلى التصعيد إلى عرفاتوالعودة منها”.

وأشار إلى أن توزيع الحجاج على الشركات تم وفق رغبة الحاج بقيمة استيعابية قدرت من ١٠٠ إلى ألف حاج حسب قدرة الشركة والتصريح المسموح لها، موضحا أن ٥ آلاف حاج سيكونون في الأبراج و٥٥ ألف حاج في الخيام .

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