خبير تقني يوجه نصيحة مهمة لمنع الهجمات السيبرانية من سرقة بياناتك

تواصل – فريق التحرير:

تسعى جميع المؤسسات والمنظمات والهيئات والأفراد كذلك لتحقيق نظام متوازن يقي من الهجمات السيبرانية ويحفظ البيانات والملفات الهامة.

وفي هذا السياق، أكد الخبير التقني ياسر الرحيلي على أهمية إيجاد نظام متوازن يكون خليط من الحماية والكشف والاستجابة، للوقاية من أي هجمات سيبرانية.

وقال الرحيلي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، ردا على تساؤلات بشأن الحماية اللازمة من الهجمات السيبرانية:

– إذا كنت تضمن أن نظام الحماية لديك يمنع جميع الهجمات السيبرانية؛ عندها أنت لا تحتاج لأنظمة كشف الهجمات أو أنظمة الاستجابة.

– وإذا كنت تضمن أن نظام الكشف عن الهجمات وأنظمة الاستجابة تستطيع الكشف و الاستجابة لجميع الهجمات؛ حينها لا تحتاج لأنظمة حماية!.

وتابع ياسر الرحيلي: “ولكن.. لأن الافتراضين مستحيلين، تحتاج لخلق نظام متوازن يكون خليط من الحماية والكشف و الاستجابة”.