وكيل هيئة حقوق الإنسان: إطلاق خدمة جديدة للاستشارات وتقديم الدعم (فيديو)

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أكد وكيل هيئة حقوق الإنسان للحماية بندر الهاجري، أن الهيئة تعمل على التحقق من الشكاوى وتم إطلاق خدمة جديدة بالاستشارات وتقديم الدعم، للتيسر على المستفيدين.

وقال الهاجري، في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن الهيئة تلقت 4593 شكوى مختلفة في العام الماضي 2020، وهذا يعكس بعداً إيجابياً”.

وأضاف بندر الهاجري أن ما تم الإعلان عنه يمثل جزءاً من نتائج عمل الهيئة من حيث تلقي الشكاوى سواء من الأفراد أو المنظمات والهيئات ومعالجتها مع الجهات المعنية.

وأشار إلى أن الهيئة معنية بتلقي الشكاوى ومعالجتها، موضحا أنه خلال العام 2020 أقرت الهيئة خطة لتطوير خدمات المستفيدين، منها افتتاح مركز خدمات المستفيدين، واستقبال الشكاوى إلكترونياً، وإطلاق حساب خاص بالمستفيدين في موقع التواصل الاجتماعي تويتر.