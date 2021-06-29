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جرعات لقاح كورونا في المملكة تتخطى 17.6 مليون جرعة

جرعات لقاح كورونا في المملكة تتخطى 17.6 مليون جرعة
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تواصل – فريق التحرير:

أظهرت بيانات وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا “كوفيد 19” إلى 17,612,288 جرعة، منها 16 مليون جرعة أولى، و1.54 مليون جرعة ثانية، فيما بلغ عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن 1.3 مليون شخص.

وأوضحت البيانات أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت تسجيل أكثر من 241.1 ألف جرعة جديدة للمواطنين والمقيمين.

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت توسع عملية منح اللقاح في جميع المناطق.

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