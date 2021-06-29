الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

غرق سفينة على متنها 56 راكباً في إندونيسيا

غرق سفينة على متنها 56 راكباً في إندونيسيا
0

تواصل – وكالات:

شهدت سواحل إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، غرق سفينة ركاب كان على متنها أكثر من 50 شخصا، حيث وقع الحادث بالقرب من جزيرة بالي بجنوب إندونيسيا، بينما أطلقت السلطات عمليات الإنقاذ.

وأوضح مدير عمليات البحث والإنقاذ في محافظة يافا الشرقية، وايان سوياتنا، أن الحادث وقع في مياه مضيق بالي، وقد شرعت السلطات المحلية فورا في عمليات الإجلاء.

في سياق متصل، أكدت الشرطة أن السفينة كان على متنها 41 راكبا، إضافة إلى طاقم مكون من 15 فردا.

وأضافت الشرطة أن فرق الإنقاذ عثرت حتى الآن على 4 ركاب متوفين بالحادث، وقد تم نقل جثامينهم إلى المستشفى.

وذكرت وسائل إعلام إندونيسية أن فرق الإنقاذ نقلت حتى الآن 23 شخصا من ركاب السفينة إلى الساحل.

مواد ذات صلة

السلطات الإندونيسية تبتكر طريقة جديدة لتشجيع كبار السن على أخذ لقاح «كورونا»

السلطات الإندونيسية تبتكر طريقة جديدة لتشجيع كبار السن على أخذ لقاح «كورونا»

للعام الثاني على التوالي.. إندونيسيا تقرر عدم إرسال مواطنيها للحج بسبب «كورونا»

للعام الثاني على التوالي.. إندونيسيا تقرر عدم إرسال مواطنيها للحج بسبب «كورونا»

تنبيه مهم من سفارة المملكة في إندونيسيا للمواطنين بشأن إجراءات الدخول

تنبيه مهم من سفارة المملكة في إندونيسيا للمواطنين بشأن إجراءات الدخول

رصد إشارات من الطائرة الإندونيسية المنكوبة وانتشال بعض الأشلاء

رصد إشارات من الطائرة الإندونيسية المنكوبة وانتشال بعض الأشلاء

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة