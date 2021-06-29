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محلل مالي يوضح مدى إمكانية استغناء المملكة عن العملات الورقية (فيديو)

محلل مالي يوضح مدى إمكانية استغناء المملكة عن العملات الورقية (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

قال المحلل المالي حمد العليان، إن أكثر القطاعات التي استفادة من جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، هو الدفع الإلكتروني، حيث أدت الجائحة إلى تقليل الاعتماد على البيع النقدي “الكاش”.

وأوضح “العليان”، خلال مداخلة هاتفية على قناة “الإخبارية” أن نسبة سكان المملكة من الشباب كبيرة وغالبيتهم يستخدمون الأجهزة الذكية، مبينًا أنه بالرغم من التوقعات بأن تقل عمليات البيع النقدي في المستقبل، فإنه لا غنى عن “الكاش”.

وأضاف “العليان” أن هناك بعض الدول في أفريقيا وشرق أوروبا لا تعتمد على عمليات الدفع الإلكتروني حتى الآن، لافتًا إلى أن ذلك يرجع لعدم وجود بنية تحتية قوية لدى تلك الدول مثل المملكة.

وأشار إلى أنه طبقا لإحصائيات صادرة من البنك المركزي فإن عدد نقاط البيع خلال شهر إبريل الماضي، بلغت حوالى 36 مليار مقابل 16 مليار في نفس الشهر من عام 2020.

 

 

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