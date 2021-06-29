وزير الخارجية يلتقي بنظيريه الأمريكي والفرنسي على هامش اجتماع «مجموعة العشرين»

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عقد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، لقاء رسمياً مع معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، ومعالي وزير خارجية جمهورية فرنسا جان إيف لودريان، وذلك على هامش اجتماع وزراء الخارجية والتنمية لدول مجموعة العشرين في مدينة ماتيرا الإيطالية.

وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز المواضيع المطروحة في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، كما ناقش اللقاء بحث تعزيز التنسيق بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية فرنسا في كافة الملفات ذات الاهتمام المشترك، وأهمية دعمها في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.