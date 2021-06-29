«الدفاع الجوي» درع وسيف الوطن في مواجهة إرهاب ميلشيا الحوثي (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تبذل قوات الدفاع الجوي بالحد الجنوبي جهودًا كبيرة للتصدي لأي هجوم بالصواريخ من قِبل ميليشيات الحوثي، فهي على أهبة الاستعداد وأتم الجاهزية للحفاظ على حدود المملكة وأمنها واستقرارها بكل ثبات وشجاعة وإخلاص وتفانٍ.

التصدي لأكثر من 800 صاروخاً وطائرة مفخخة

ولعل من أنجح عمليات التصدي لهجمات الحوثي التي نفذتها قوات الدفاع الجوي، هو تمكَّن أبطالها من إفشال مخطط الحوثي الإرهابي (الذراع الإيرانية في اليمن) لاستهداف المملكة في شهر مارس الماضي، بإطلاق أكثر من 880 صاروخًا وطائرة مسيَّرة مفخخة بشكل عشوائي تجاه التجمعات السكنية والمناطق الحيوية والمقدسة والمطارات، بهدف الإضرار بأمن المملكة في انتهاك صريح وواضح للقوانين الدولية التي تجرم ذلك.

صواريخ “الباترويوت” في مواجهة إرهاب الحوثي

وتعد المناطق الحيوية والآهلة بالسكان كافة في مدن السعودية مؤمَّنة -ولله الحمد- بمنظومة صواريخ “باتريوت”، ومزودة برادارات لمراقبة الأجواء، واكتشاف الصواريخ التي قد تُطلَق على المنطقة، وتدميرها بشكل دقيق. فيما أثبتت الدفاعات الجوية السعودية كفاءتها وقدرتها العالية في التصدي وتدمير الصواريخ الباليستية التي يطلقها العدو على أجواء السعودية.

الدفاع الجوي في مواجهة صواريخ إيران

وكشف موقع “لونغ وار جورنال” معلومات عن الصواريخ الإيرانية التي تستخدمها ميليشيات الحوثي المرتبطة بطهران في محاولة لاستهداف مناطق في المملكة ، ما يؤكد دعم نظام الملالي للجماعة الإرهابية في اليمن لتهديد أمن المنطقة.

وتحدث التقرير عن ثلاثة أنواع على الأقل من الصواريخ التي أُطلقت على المملكة، مثل (بركان-2 وقاهر-2 وبدر-1)، وتحمل شعارات إيرانية.

الدفاع الجوي العيون الساهرة لحماية الوطن

وخلال هذا الأسبوع تمكنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من تدمير صاروخين بالستيين، أطلقتهما ميليشيا الحوثي تجاه محافظة خميس مشيط، وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما الميليشيا الحوثية على المحافظة.

ونشرت قناة “الإخبارية” إحصائية بأعداد الانتهاكات لميلشيا الحوثي الإرهابية خلال الفترة الماضية، وأوضحت أن إجمالي انتهاكات ميلشيا الحوثي، فيما يتعلق بالصواريخ البالستية بلغت 372 صاروخاً.

وأضافت أن إجمالي الطائرات المسيرة المفخخة التي أطلقتها المليشيا نحو المملكة بلغت، 659 طائرة، وقامت بإرسال 75 زورق مفخخ.

وأكدت أن إجمالي انتهاكات الحوثي فيما يتعلق بالألغام البحرية بلغت 205 لغم بحري، و96292 مقذوف،فيما بلغت انتهاكات ميلشيا الحوثي بشأن وقف إطلاق النار بالحديدة 30527.

استنكار دولي لجرائم الحوثي

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية قد اعتبرت أن الصواريخ التي تطلقها جماعة التمرد في اليمن باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين ومواقع حيوية تشكل انتهاكًا و”جريمة حرب”.

وأكد التحالف العربي أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان، ومحاسبة الإرهابيين من الميليشيا الحوثية، بما يتوافق مع القانون الدولي.