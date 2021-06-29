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خبراء يكشفون عن 5 أطعمة تساعد في تحسين صحة الإنسان

خبراء يكشفون عن 5 أطعمة تساعد في تحسين صحة الإنسان
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تواصل – وكالات :

أدرج أطباء خمسة أطعمة تساعد في تحسين صحة الشخص، حيث يعتقد الخبراء أنه في الصيف، من الضروري إيلاء اهتمام خاص للتوت البري والفواكه، لأنها تحتوي على تركيبة غنية بالفيتامينات.

على وجه الخصوص، فإن تناول الكيوي بشكل منتظم له تأثير إيجابي على حالة نظام القلب والأوعية الدموية. إذا كان الشخص يعاني من مشاكل في ارتفاع ضغط الدم، فإن هذه الفاكهة تساعد في تطبيع هذا المؤشر.

بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للأطباء، فإن الكيوي له تأثير إيجابي على البكتيريا المعوية، وفقًا لوكالة سبوتنيك نقلاً عن موقع Belnovosti.

وفقا للخبراء، ينبغي إيلاء اهتمام خاص للعليق الأحمر. من المعروف على نطاق واسع أنه فعال ضد نزلات البرد. ومع ذلك، فإن الخصائص المفيدة للتوت لا تنتهي عند هذا الحد. يُعتقد أنه يحمي الجسم من الشيخوخة المبكرة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الصنوبر، مفيد بشكل لا يصدق للجسم ككل. بمساعدته، يمكنك تحسين وظائف المخ ومنع تطور عدد من الأمراض الخطيرة.

على سبيل المثال، تعد حبوب الصنوبر بمثابة دفاع قوي ضد تطور السرطان.

أيضًا، يجب لمن يعانون من مشاكل في الجهاز القلبي الوعائي إضافة المنتج إلى النظام الغذائي.

ملعقة واحدة فقط من زيت الحبة السوداء يوميًا لها تأثير إيجابي على حالة الجسم ككل. في الوقت نفسه، لا يمكنك الطهي باستخدام هذا الزيت، استخدمه فقط في شكله النقي.

يساعد المنتج على إزالة السموم، كما أنه أداة فعالة لتقوية دفاعات الجسم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون للزيت تأثير قوي على الجسم.

وأخيرًا، المنتج الخامس الذي له تأثير مفيد على الصحة هو الكشمش. يساعد على تقوية جهاز المناعة. الكشمش يحتوي على كمية كبيرة من فيتامين سي.

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