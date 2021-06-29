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إعلان موعد بدء التقديم الموحد في الجامعات والكليات التقنية بالرياض

إعلان موعد بدء التقديم الموحد في الجامعات والكليات التقنية بالرياض
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات الراغبين الالتحاق بالجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض موعد التقديم ، وذلك عبر بوابتي القبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات.

وتشمل بوابة القبول الموحد (للطلاب) في منطقة الرياض جامعات (الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء، والمجمعة) والكليات التقنية في منطقة الرياض.

بينما تشمل بوابة القبول الموحد (للطالبات) في مدينة الرياض جامعات (الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية) والكلية التقنية في مدينة الرياض.

وستكون مواعيد قبول الطلاب بدءاً من يوم الأحد 24 / 11 وحتى يوم 30 / 11 / 1442هـ ، عبر بوابة القبول الموحد للطلاب في منطقة الرياض (www.rbu-admit.edu.sa). والطالبات بدءاً من يوم الاثنين 25 / 11 وحتى 1 / 12 / 1442هـ عبر بوابة القبول الموحد للطالبات في مدينة الرياض (www.rgu-admit.edu.sa).

وحثت اللجنة الطلاب والطالبات على معرفة تفاصيل الجدول الزمني، ومعايير وإجراءات القبول، والتخصصات المتاحة، عبر بوابتي القبول الموحد.

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