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بتداولات بلغت 12 مليار ريال.. مؤشر الأسهم يقترب من 11 ألف نقطة

بتداولات بلغت 12 مليار ريال.. مؤشر الأسهم يقترب من 11 ألف نقطة
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تواصل – فريق التحرير:

أنهى سوق الأسهم جلسة اليوم الثلاثاء على ارتفاع وسط تباين في أداء الأسهم القيادية.

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 10,996 نقطة مرتفعا بنحو 39 نقطة أو مايعادل 0.36 في المائة، فيما بلغت السيولة المتداولة 12.1 مليار ريال، وتأتي السيولة عبر تداول 363.7 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 508.5 ألف صفقة.

وتصدر قطاع الاتصالات المكاسب بعد ارتفاعه 0.96 في المائة، تلاه قطاع السلع طويلة الأجل المرتفع 0.89 في المائة، في الجهة الأخرى نجد تراجع قطاع الإعلام والترفيه بـ 4.79 في المائة.

وصعدت أسهم 95 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم الخليجية العامة بمكاسب بالحد الأعلى ليغلق السهم عند مستوى 21.12 ريال.
ايضا سجلت أسهم العقارية والزامل وفتيحي ومعادن بارتفاعات تباينت بين 8.41 في المائة و 4.01 في المائة.

في المقابل تراجعت أسهم 88 شركة تصدرها أسهم الأبحاث والإعلام والمتراجعة 5.05 في المائة، تلاه أسهم عذيب والفخارية وصناعة الورق وجبسكو بانخفاض تباين بين 3.70 في المائة و 2.017 في المائة.

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